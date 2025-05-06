Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla sivil otobüslerde denetim gerçekleştirdi.

Boğazlıyan il yolu üzerinde yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, hareket halinde cep telefonu ile konuşma, şerit ihlali ve tütün ürünlerinin tüketimi gibi konularda kontroller yapıldı.

Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapan ekipler, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Denetimlerin, yolcu güvenliğini tehdit eden unsurların önlenmesi ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla sürdürüleceği bildirildi.