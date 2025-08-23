Yozgat’ta ot ve anız yangını

Yapılan tüm uyarılara rağmen ihmalden kaynaklı ot ve anız yangınları meydana gelmeye devam ediyor.

Ekipler, Yozgat’a bağlı Köçekkömü köyü ve Aydıncık’a bağlı Bekirboğaz Köyü’nde çıkan yangınlara müdahale ederek, alevlerin ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

Yetkililer, yangınla mücadelede görev alan ekiplere teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Yangınların mahalle aralarında da çıkabileceğine dikkat çeken yetkililer, “Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Mahalle aralarında başlayan ot yangınları evlerimize sıçrayabilir” uyarısında bulundu.

Yetkililer vatandaşlardan, mahalle aralarında kuruyan otları, anızları ve meraları yakmamalarını, pikniklerde ateş kullanımına dikkat etmelerini ve ateşi söndürmeden alanı terk etmemelerini, ormanlık alanlar, ekili araziler ve kuru otların bulunduğu bölgelerde sigara izmariti, cam ve yangına sebep olabilecek materyalleri bırakmamalarını istedi.