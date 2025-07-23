Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte gençler, harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedef noktaları bulmak için kıyasıya mücadele etti.

Gruplar hâlinde yarışan katılımcılar, yön bulma, takım çalışması ve zamanı etkili kullanma konularında deneyim kazandı.

Etkinliğin eğitici ve eğlenceli bir atmosferde geçtiğini belirten Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, oryantiringin hem fiziksel hem zihinsel becerileri geliştirdiğine dikkat çekti.

Başkan Uğuz, etkinliğe katılan tüm gençlere teşekkür ederek, benzer faaliyetlerin ilerleyen dönemde de devam edeceğini bildirdi.