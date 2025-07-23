Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte gençler, harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedef noktaları bulmak için kıyasıya mücadele etti.

Oryantiring Etkinliği Düzenlendi1

Gruplar hâlinde yarışan katılımcılar, yön bulma, takım çalışması ve zamanı etkili kullanma konularında deneyim kazandı.

Oryantiring Etkinliği Düzenlendi2

Etkinliğin eğitici ve eğlenceli bir atmosferde geçtiğini belirten Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, oryantiringin hem fiziksel hem zihinsel becerileri geliştirdiğine dikkat çekti.

Oryantiring Etkinliği Düzenlendi

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Başkan Uğuz, etkinliğe katılan tüm gençlere teşekkür ederek, benzer faaliyetlerin ilerleyen dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Alpaslan Demir