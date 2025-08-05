Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı HAYDİ Timi, Yerköy ve Şefaatli ilçeleri arasında örtü yangını riskine karşı kontrol yaptı. Bölgedeki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise şap hastalığı konusunda bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında bulunan Karanlıkdere mevkisinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda örtü yangınlarına karşı bölgede kontrol sağlandı.

Şap Hastalığına Karşı Uyarı

Denetim sırasında bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında bilgi verildi. Hayvanlarda görülebilecek yem yememe, ağızdan salya akması, dilin soyulması ve dışarı çıkması, tırnak arasında oluşan yaralar, meme yangıları ve süt veriminin düşmesi gibi şap hastalığı belirtileri hakkında vatandaşlar uyarıldı.

Doğaya Gelişi Güzel Hayvan Bırakmayın

Jandarma ekipleri, hastalıktan ölen hayvanların gelişi güzel doğaya bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu tür durumlarda İl Tarım Müdürlüklerinden destek alınması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca bölgede bulunan hayvanların kulak küpeleri üzerinden HAYBİS sistemiyle sorgulaması yapıldı.