Yozgat’ta, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ekipler tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.
Valilik koordinesinde sürdürülen faaliyetlerde, vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesine yönelik uyarılarda bulunulurken, ormanların korunmasının geleceğe bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğuna dikkat çekiliyor.
Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskinin yükseldiğine işaret ederek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları istendi.
“Lütfen geleceğimizi yakmayalım, ormanlarımızı koruyalım” mesajıyla vatandaşlara çağrıda bulunuldu.
Muhabir: Nisa Eraslan