Yozgat’ta, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ekipler tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Ormanlar Geleceğimizdir2

Feci kaza: Otomobil dereye uçtu, baba ve oğlu hayatını kaybetti
Feci kaza: Otomobil dereye uçtu, baba ve oğlu hayatını kaybetti
İçeriği Görüntüle

Valilik koordinesinde sürdürülen faaliyetlerde, vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesine yönelik uyarılarda bulunulurken, ormanların korunmasının geleceğe bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğuna dikkat çekiliyor.

Ormanlar Geleceğimizdir3

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskinin yükseldiğine işaret ederek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları istendi.

Ormanlar Geleceğimizdir1

“Lütfen geleceğimizi yakmayalım, ormanlarımızı koruyalım” mesajıyla vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Muhabir: Nisa Eraslan