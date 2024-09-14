Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı'nda orman yangınlarına karşı denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.



Yangın riskine karşı yapılan bu denetimlerin yanı sıra, doğada yaşayan yaban hayvanlarının beslenmesi için parkın çeşitli noktalarına yem bırakıldı.



Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, doğal yaşamı koruma ve yangın riskini en aza indirme amacıyla bu tür faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.