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​​Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) destekleri ile orman köylüsünün hayatlarını her alanında desteklemeye ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yıllar boyunca çeşitlenerek artan destekler sayesinde süt sığırcılığından, arıcılığa, çilek yetiştiriciliğinden seracılığa, güneş enerji sistemlerinden, bina dış cephe kaplamalarına kadar her alanda Orman Genel Müdürlüğü sosyo-ekonomik açıdan orman köylüsünün hayatına dokunmaya devam ediyor.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, “2000'li yıllarda orman köylülerine ve orman kooperatiflerine 16.1 milyon lira ORKÖY desteği sağlanırken, 2024 yılı için 1.2 milyar lira destek sağlanması hedefleniyor. ORKÖY destekleri ile aynı zamanda sürdürülebilir ve temiz enerji temelli enerji verimliliği hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında 340 haneye ORKÖY PV (Fotovoltaik) Projesi kapsamında 24 milyon lira destek verilmiştir. Bugüne kadar ise 1830 haneye güneş enerjisinden elektrik üretmek için GES (şebekeye bağlı güneş enerji sistemi) kurulmuştur. Orman köylüsünün yerinde kalkınmasını hedefleyen ORKÖY projelerimiz ile orman köylüsüne olan desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.