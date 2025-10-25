Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çekerek’te görev yapan orman işçilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Etkinlik, kadına yönelik şiddeti önleme ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında işçilere, “Kadına El Kalkamaz” mottosu çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve şiddet durumunda başvurulabilecek kurumlar hakkında bilgiler aktarıldı. Katılımcılara ayrıca, şiddet olaylarının önlenmesinde alınması gereken önlemler ve hukuki süreçler hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Jandarma yetkilileri, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin toplumda kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleme farkındalığını artırmayı ve özellikle saha çalışanlarının konuya duyarlılığını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, etkinlik sırasında çalışanlarla soru-cevap şeklinde interaktif bilgilendirme yapılması, konunun anlaşılmasını ve sahada uygulanmasını kolaylaştırdı.

Yetkililer, bu çalışmaların önümüzdeki dönemde diğer meslek gruplarına da yaygınlaştırılacağını ve toplumsal bilinç oluşturma çabalarının sürekli olarak süreceğini ifade etti.