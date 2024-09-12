Eğitimde; öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, eğitimde yeni yaklaşımlar, ölçme değerlendirme, bilimsel okuryazarlık eğitimleri yapılarak atölye çalışmalarıyla da desteklendi.

Etkinliğe Kadışehri İlçe Kaymakamı Furkan Nezir, Belediye Başkanı Davut Karadavut, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçede görev yapan tüm idareci ve öğretmenler katıldılar.

Etkinlikte Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gürsel Güler, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Gezer, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ferhat Karakaya ile bölüm başkanları Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Doç. Dr. Özgür Babayiğit ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Güner Berkant, Doç. Dr. Hacı Çoban, Doç. Dr. Aygül Nalbant, Doç. Dr. Onur Batmaz, Dr. Mehmet Volkan Demirel, Dr. Mehmet Ülger ve Dr. Şenol Namlı kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptılar.

Eğitimde sunum yapan dekan Prof. Dr. Gürsel Güler yaptığı konuşmada bilimsel okuryazarlığın öğretmenlik mesleğindeki önemini vurguladı.

Güler, kendi çalışmalarından örnekler vererek öğretmenlerimizin bilimsel makaleleri okumalarının kendi mesleki gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak çalışmanın Yozgat’ta orijinal bir çalışma olduğunu, çalışmanın şehre örnek teşkil edeceğini belirterek bu projeye katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Eğitimle ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Eğitime katılan ilçemizde görev yapan öğretmenlerimiz ise eğitimin çok faydalı ve verimli geçtiğini, öğretim görevlerinin görevlilerinin sunumlarının çok faydalı olduğunu, dolu dolu geçen bu 2 günlük eğitimin ileriki zamanlarda tekrarlanmasını arzu ettiklerini belirttiler. Bu projede yer alan katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.