Zafer, eskiden vatandaşların kıyafet örmek için ip satın aldığını, bugün ise müşterilerinin büyük çoğunluğunun yalnızca hobi veya terapi amaçlı alışveriş yaptığını söyledi.

Ekim ayının gelmesi ve sonbaharın başlamasıyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yaklaşan kış sezonu esnafı hazırlıklara yönlendirdi.

Zafer, mevcut satışların düşük olduğunu, ancak ilerleyen günlerde taleplerin artmasını beklediğini ifade etti.

“Gençler El Örgüsünü Pek Bilmiyor”

Zafer, gençlerin örgüye ilgisinin sınırlı olduğunu belirterek, “Şu an gençler el örgüsünü pek bilmiyor. Genellikle eski kuşaklar, torunlarına veya yeni doğacak çocuklarına el işi yapıyor. İnsanlar şimdi daha çok hobi ve terapi amaçlı örgüyle vakit geçiriyor, ama önceden olduğu gibi yoğun değil” dedi.

Zafer, gençlerin daha kolay ve gündemde olan ürünleri tercih ettiğini, eski neslin ise geleneksel patik, çorap ve yelek gibi el işlerine yöneldiğini söyledi. Zafer, “Eski insanlar elinden geldiği kadar, bildiği tekniklerle örgü yapıyor. Gençler ise kolay ve kısa sürede tamamlanabilen ürünleri seçiyor” diye ekledi.

“Ekonomik Koşullar Ve Hazır Ürünler Talebi Etkiliyor”

Ekonomik faktörlerin satışları doğrudan etkilediğini vurgulayan Zafer, hazır ürünlerin el işine olan ilgiyi azalttığını ifade etti. Zafer, şu açıklamada bulundu: “Artan fiyatlar ve hazır ürünler, el örgüsüne olan ilgiyi düşürüyor. İnsanlar artık telefon başında vakit geçiriyor, hazır ürünler varken neden zaman harcasınlar ki?”

Zafer, punch ve makine örgüsünün de piyasada yaygınlaştığını belirterek, “Punch işleri artık hazıra çıktı. Makine örgüsü sayesinde insanlar daha hızlı ve zahmetsiz ürün elde ediyor. Bu durum, el örgüsünü geleneksel anlamda sınırlıyor” ifadelerini kullandı.

Kolay Örgü Ürünleri Gençlerin Tercihi

Gençlerin özellikle kısa sürede tamamlanabilen ve kolay örgü ürünlerine yöneldiğini anlatan Zafer, Alize Puffy markasının güncel ve pratik yapısıyla gençlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Zafer, “Alize Puffy’nin farklı kalınlık ve renk seçenekleri var. İlmek şeklinde örüldüğü için internette kolayca örgü örnekleri bulunabiliyor ve fazla zaman almıyor. Gençler genellikle şal, atkı, bere veya sevgililerine küçük hediyeler olarak kırmızı kalp örüyor” diye konuştu.

“El İşinin Değeri Azalsa Da Hâlâ Var”

Zafer, el işinin tamamen kaybolmadığını, özellikle yaşlı kuşakların torunlarına ve çocuklarına örgü yapmaya devam ettiğini vurguladı. “Babaanneler ve anneler, torunlarına battaniye veya yelek örüyor. El işi hâlâ değerli ama eskisi kadar yaygın değil. Şu an örgü, daha çok hobi ve terapi amaçlı sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

Zafer, önümüzdeki kış sezonunda el işi iplerine olan talebin artmasını beklediklerini söyledi. “Şu an satışlar düşük ama soğuklar arttıkça ve insanlar vakit geçirmek için el işine yöneldikçe taleplerin yükselmesini öngörüyoruz” dedi.