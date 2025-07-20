Çevre dostu piknik mümkün ancak doğada unutulan çöpler, yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşleri büyük çevre problemleri yaratıyor.

Doğayı Korumak Bizim Elimizde

Türkiye genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle Yozgat’ta vatandaşlar özellikle hafta sonları ailelerin ve arkadaşların bir araya gelerek yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden biri de şüphesiz aile ile piknik alanlarına başvuruyor.

Doğa bizlere bu sıcak günlerde serinlemek ve güzel anılar biriktirmek için mükemmel bir fırsat sunar biz doğayı kirletiyoruz.

Temiz Çevre İçin Neler Yapabiliriz;

Piknik sepetinize mümkün oldukça doğal ambalajsız ürünler alın.

Örneğin, Yiyecekleri koymak için evdeki kapları, kavanozları kullanabilirsiniz. Plastik çatal, bıçak, bardak gibi ihtiyaçlarınızın tek kullanımlık olmamasına dikkat edin.

Ateş yakmak için yanına gereken önemleri alın izin saatlerinde kontrollü bir şekilde yapın. Arkanızda yemek artıkları dâhil hiçbir çöp ve izmarit bırakmayın.

Bulunduğunuz alanı daha iyi bırakmaya özen gösterin.