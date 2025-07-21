2016 yılında hayata geçirilen ve 9. yılına giren yeni nesil çipli sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla zorunlu hale geliyor. Ancak ehliyetini hâlâ yenilemeyen milyonlarca vatandaş, nüfus müdürlüklerinden randevu almakta büyük sıkıntı yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 2025 itibarıyla geçerliliğini yitireceğini açıklarken, sürenin dolmasına aylar kala randevu sistemlerinde yoğunluk zirveye ulaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden alınan ehliyet yenileme randevuları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde tamamen dolmuş durumda.

Nüfus müdürlükleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Site üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, "Seçtiğiniz ilde şu an için randevular doludur. İptal edilen randevular nedeniyle ilerleyen saatlerde boşluk oluşabilmektedir. Gün içinde tekrar deneyebilirsiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Yetkililer, aralık ayına doğru girilirken randevu taleplerinde daha da yoğun bir artış bekliyor. Ancak mevcut sistemin bu talebi karşılayamaması durumunda milyonlarca sürücü yasal süre içinde ehliyetini yenileyemeyebilir.

Bu durumda eski tip ehliyetle trafiğe çıkan vatandaşlar, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 978 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Ceza miktarı, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılıyor.

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlayarak randevu almalarını öneriyor:

Ehliyet yenileme bedeli olan 15 TL’nin banka şubelerinden, internet bankacılığından veya ATM’lerden yatırılması

Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik (vesikalık) fotoğraf

Geçerli ve sisteme işlenmiş bir sağlık raporu

Gerekli evrakları eksiksiz tamamlayan vatandaşların nüfus müdürlüklerinde yalnızca birkaç dakika süren işlemin ardından yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla ikamet adreslerine gönderiliyor.

Yetkililer, ehliyet yenileme başvurularındaki yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artacağını belirtirken, yeni düzenlemeler ve geçici randevu merkezlerinin kurulması gibi alternatiflerin de gündeme alınabileceğini ifade ediyor.

Çipli ehliyete geçmeyen sürücüler için tanınan süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Ehliyetlerini bu tarihe kadar yenilemeyen sürücüler yalnızca para cezasına değil, aynı zamanda yasal işlem ve sürücü belgesi geçersiz sayılacağı için araç kullanma yasağına da maruz kalabilecek.