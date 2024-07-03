Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, yaz dönemi için bilgisayar operatörlüğü işletmenliği kursunun açılacağını duyurdu.

Toplam 163 saat sürecek kurs, Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kursun başlangıç tarihi Temmuz ayında olacağını ifade eden Tan, kayıt için kuruma bizzat gelebileceklerini veya e-yaygın üzerinden başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Tan ayrıca, detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0354 516 24 77 numaralı telefonu arayabileceklerinin altını çizdi.