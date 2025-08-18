Şefaatli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda kenevir bitkisi ve tabanca yakalandı.

Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, Y.Z. isimli bir şahsın ilçeye bağlı bir köyde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan adli aramada, şahsın evinde ve eklentilerinde 1.135 kök kenevir bitkisi, 850 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet 9 mm’lik tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.