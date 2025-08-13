Sarıkaya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 243 kök kenevir bitkisi ile birlikte çeşitli uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışma sonucu S.Y. isimli şahsın kenevir ektiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametinde yapılan adli aramada, 243 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tahra, 1 adet balta, 1 adet kılıç, 1 adet kama, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.