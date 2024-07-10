Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 09 Temmuz 2024 günü operasyon düzenlendi. Operasyonda; 4,45 gram metamfetamin ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan R.Ç. ve D.S. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 09 Temmuz 2024 günü tarihinde Kayseri ilinden Yozgat iline uyuşturucu madde getireceği duyumu alınması üzerine, x mevkiinde yapılan operasyonda, ormanlık alan içerisinde ve şüpheliler üzerinde yapılan kontrolde; 4,45 gram metamfetamin ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan R.Ç. ve D.S. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” denildi.