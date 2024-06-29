Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Haziran 2024 günü saat 16.00 sıralarında Ankara-Yozgat Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde şüphe edilmesi üzerine yapılan operasyonda, otomobil içerisinde ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda 8,74 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan L.Y. ve M.Y. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem devam ediyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.