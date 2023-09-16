İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere operasyon düzenledi, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 16,24 gram esrar, 5,70 gram metamfetamin, 2,20 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili: “Zehir ve zehir tacirleri ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin uzun süreli çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen (6) şüpheli şahsa yönelik 15.09.2023 tarihinde eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda (6) şüpheli şahıs gözaltına alınmış, şahısların uzun süreli yapılan takiplerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 16, 24 gram esrar, 5, 70 gram metamfetamin, 2, 20 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan (4) tanesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, (2) tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi. (AA/Haber Merkezi)