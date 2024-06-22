Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sorgun’a bağlı beldeye giderek asker eğlencesinde M.K. isimli şüpheli şahsın havaya ateş açtığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi.

M.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem devam ediyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.