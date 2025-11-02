Opel Corsa Fiyat Listesi Belli Oldu

Sıfır kilometre otomobil piyasasında firmalar yeni fiyat listelerini açıklamaya başladılar. Fiyat listesini ilk açıklayan otomobil firmalarından birisi de Opel oldu. En ucuz fiyatlı Opel olan Opel Corsa için yeni fiyatlar belli oldu. Açıklanan fiyat listesi incelendiğinde Kasım ayında küçük bir miktar zam uygulandığı görülüyor.

Kasım Kampanyası

Opel Corsa için açıklanan fiyat listesi şu şekilde ilan edildi:

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition: 1.390.000 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.648.000 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 GS: 1.752.000 TL

Opel Corsa Hybrid 1.2 146 (136HP) e-DCT6: 1.830.000 TL

Opel Corsa Fiyatlara Zam Uyguladı

Opel Corsa fiyat listesi incelendiğinde oranlı bir zam uygulandığı görülüyor. Ekim ayında Opel Corsa’nın en düşük fiyatı 1.376.000 TL olarak uygulanırken bu aracın fiyatında 14 Bin TL tutarında zam uygulandığı görülüyor. Üst donanımlarda ise daha yüksek tutarlı zamlar uygulandı.

Opel Corsa için firma bu ay ilk defa Hybrid versiyonunu da satışa çıkardı. Bu aracın fiyatı da 1.830.000 TL olarak belirlendi.

Opel Corsa satın alacaklar için araba kampanyası ile de bir başka imkan sağlanıyor. Bu çerçevede müşterilere 12 ay vadeli ve tamamen faizsiz bir şekilde 150 Bin TL tutarında finansman desteği sağlanıyor. Bunun yanında müşterilere Opel Corsa satın almaları durumunda özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları ücretsiz olarak sunuluyor.