Kurban Bayramı ve 9 günlük tatil dolayısı ile Türkiye'nin İlk Milli Parkı olan Çamlık ve Kirazlı Göleti etrafında bulunan mesire alanları yoğun bir şekilde piknikçileri ağırladı.

Yaz mevsiminin gelmesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla da orman yangınları riski de beraberinde geldi.

Ekipler, bu riski de göz önünde bulundurarak, bayram boyunca gerek Çamlık Milli Parkı'nda, gerek Kirazlı Göleti, gerekse diğer mesire alanlarında vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.