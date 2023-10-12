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İl genelindeki okullarda sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla sıkı önlemler alınıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, “Öğrencilerin daha güvenli bir öğrenme atmosferinde eğitim görmelerini sağlamak üzere, okul önlerinde ve çevresinde asayişin sağlanmasına yönelik katı uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, okulla ilgisi bulunmayan kimselerin okul önlerinde bulunmasına ve olası gürültü, karmaşa gibi unsurlara kesinlikle izin verilmeyecek. Alınan kararlar doğrultusunda, okul çevresinde rahatsızlık veren ve eğitim ortamını olumsuz yönde etkileyen kişilere cezai işlem uygulanacak" denildi.

Açıklamanın de"Tüm hemşehrilerimizden çocuklarımızın sağlıklı eğitim-öğretim süreçleri için alınan önlemlere riayet etmelerini ve duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın gerekli kurallara uyması, çocuklarımızın geleceği için büyük önem taşıyor. Eğitim-öğretim süreçlerinin daha sağlıklı, huzurlu ve verimli geçebilmesi için toplumun tüm bireylerinin bu sürece olumlu katkıda bulunmaları, öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim alabilmeleri açısından büyük öneme sahiptir. Gelin, hep birlikte çocuklarımızın aydınlık geleceğine katkıda bulunalım ve onlara daha güvenli eğitim yolları açalım” ifadelerine yer verildi. (Mustafa Babayiğit)