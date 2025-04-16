Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk başkanlığında, son beş gün içerisinde ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da etkili olan zirai don hadisesiyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya 13 ilçe ve şube müdürlüklerinden temsilciler katıldı.

Toplantıda, zirai donun tarım arazilerinde oluşturduğu etkiler değerlendirildi ve alınabilecek önlemler ele alındı.

İl Müdürü Ömer Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan don olayının ürün rekolteleri üzerindeki olası etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Şentürk, Çiftçilerin zararlarının tespiti ve gerekli destek mekanizmalarının devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri, teknik destek ve olası risklere karşı alınabilecek tedbirler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.