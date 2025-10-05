Yozgat’ta Hazineye ait taşınmazlar, satış ve kiralama ihaleleriyle yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, şehir sınırlarında bulunan toplam 9 taşınmaz, açık teklif usulü ile satışa çıkarılacak ve kiralama imkânı sağlanacak.

İhale Tarihleri ve Yerleri Belirlendi

İhale takvimi de ilan edildi. Satış ihaleleri 13 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’da, Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Aynı gün, saat 14.00’te ise kiralama ihaleleri aynı adreste düzenlenecek. Yetkililer, taşınmazların yatırımcılara sunulmasının bölge ekonomisine katkı sağlamasını ve yerel gayrimenkul piyasasını canlandırmasını beklediklerini belirtti.

Katılım Şartları ve Başvuru Süreci

İhalelere katılmak isteyenler, başvurularını 13 Ekim 2025 tarihine kadar Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne yapabilecek. Başvuruların ilan metninde belirtilen şartlara uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Yetkililer, ihalelere katılacak yatırımcıların taşınmazların durumunu önceden incelemeleri ve gerekli belgeleri tamamlamalarının önemine dikkat çekti.

Taşınmazların Özellikleri

Satış ve kiralama ihalelerine sunulan taşınmazlar, arsalar ve farklı gayrimenkul türlerinden oluşuyor. İlan metninde taşınmazların konumu, yüzölçümü, imar durumu ve tahmini bedelleri detaylı şekilde yer alıyor. Bu bilgiler, yatırımcıların tekliflerini belirlerken yol gösterici nitelik taşıyor.

Yerel Ekonomi ve Yatırımcı Beklentileri

Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihaleleri, Yozgat’ta yerel ekonominin canlanması açısından önem taşıyor. Gayrimenkul uzmanları, bu tür ihalelerin hem ticari yatırımcıları hem de bireysel yatırımcıları bölgeye çektiğini belirtiyor. Özellikle altyapı yatırımları ve stratejik konumlarıyla ön plana çıkan arsaların ilgi göreceği öngörülüyor.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

İhalelere ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına [ilan.gov.tr](https://www.ilan.gov.tr/ilan/1888239/emlak-arsa-hazineye-ait-tasinmazlarin-satis-ve-kiralama-ihalesi-yapilacaktir) adresinden ulaşmak mümkün. Yetkililer, yatırımcıların ilan metnini dikkatlice inceleyerek tekliflerini hazırlamalarını öneriyor.