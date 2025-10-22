Yozgat’ta il genelinde hizmet kalitesini artıracak önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşi ihalesi tamamlandı ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Yeni hizmet binası, 10 bin 151 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İl Özel İdaresi’nin kurumsal kapasitesinin güçlenmesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor.

Yozgat merkezde inşa edilecek olan hizmet binasının modern mimarisiyle kurumsal ihtiyaçlara cevap vermesi planlanıyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, projenin Yozgat için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat milletvekilleri ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

İl Özel İdaresi, yeni binanın tamamlanmasıyla birlikte hem çalışma koşullarının iyileşeceğini hem de vatandaşların işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütebileceğini ifade etti.