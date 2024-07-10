Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, İller Bankası ve yüklenici firma yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, önceki dönem Belediye Başkanı Celal Köse’nin “Asrın Projesi” olarak başlattığı altyapı ihalesini iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

Önceki dönem Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse'nin “Asrın Projesi” olarak başlattığı “Büyük Altyapı Yenileme Çalışması” projesini, “Asrın Belası” olarak nitelendiren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yüklenici firmanın Euro karşılığı ihaleyi almasına rağmen artan maliyetler nedeniyle işi bitirme imkanının bulunmadığını ilgili makamlara iletmesi üzerine, İller Bankası yetkilileriyle de görüşerek proje ihalesini iptal etme kararı aldıklarını söyledi. Yapımına 15 Ağustos 2022'de başlanıp, 5 Ağustos 2024 tarihinde bitirilmesi planlanan altyapı yenileme çalışmalarının kağıt üzerinde yüzde 60'ının tamamlanmış gibi gösterildiğini de hatırlatan Başkan Arslan, gelinen noktada yeni hattan su verilen hiçbir yerin bulunmadığını, dolayısıyla da yapılan hat çalışma oranının sıfır olduğunu vurguladı.

Yozgat il merkezinde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış 250 kilometre içme suyu hattı ve kanalizasyon hattının yenilenmesi amacıyla geçmiş dönem Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan altyapı yenileme çalışmaları ile kayıp kaçak oranın en aza indirilmesi, asbestli boruların değiştirilerek, şebekeye sağlıklı su verilmesi amaçlanmıştı.

“YÜKLENİCİ FİRMANIN BU İŞİ BİTİRME İMKANI OLMADIĞINI GÖRDÜK”

Önceki dönem Yozgat Belediyesi'nce yapılan Büyük Altyapı Yenileme Çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler veren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Bu çalışma Yozgat'ta 'asrın projesi' olarak hemşehrilerimizin takdirine sunuldu. Geçtiğimiz dönem içerisinde Yozgat'ın değişik yerlerinde çok ciddi manada kazı çalışmaları yapıldı. Birçok yer delik deşik durumda bu proje sebebiyle. Geldiğimiz noktada da müteahhit hak edişinin yaklaşık yüzde 60'ını almış durumda. Ancak yapılan hattın çalışma oranı yüzde sıfır. Şu anda yeni hattan su verdiğimiz hiçbir yer yok. Bunun sebebi şu. Müteahhit üç tane depo yapılması gerekiyordu, depo inşaatları tamamlanmamış. İkincisi ana hatların depolara bağlantısı yok. Üçüncüsü hattaki boruların birbiriyle bağlantısı yok. Dördüncü konu da bu boruların abonelere, konutlara ve sokaklara bağlantısı yok. Yani gelişigüzel kazılmış. Biz göreve geldiğimiz günden bu tarafa İller Bankası yetkilileriyle üçü Yozgat'ta, biri de Ankara'da olmak üzere dört defa toplantı yaptık. Bu işi nasıl düzelteceğiz diye. Çünkü hakikaten içinden çıkılmaz bir noktada ve dün itibarıyla İller Bankası yetkilileriyle yeni bir toplantı daha yaptık. Müteahhit de bu toplantıya katıldı. Onu da dinledik ve müteahhidin bu işi bitirme imkanı olmadığını gördük. Bu işi bitirmeye yönelik enerjisi de yok, imkanı da yok. Dolayısıyla da ihaleyi iptal etme kararı aldık. Şimdi önümüzdeki bir, bir buçuk ay içerisinde müteahhit bu üç tane deponun inşaatını tamamlayacak, öyle anlaştık. Ve depo inşaatları tamamlandıktan sonra işin tasfiye sürecini başlatacağız ve yeni bir ihaleyle bu işi tamamlamaya çalışacağız” dedi.

“MAHALLELERDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN TAMAMI BOŞA GİDECEK”

Yeni ihale sürecine kadar kentte alt ve üstyapı ile ilgili herhangi bir çalışma yapamayacaklarını da duyuran Başkan Arslan, “Bu durumun bizim için sıkıntısı şu. Tabii ki biz yeni göreve geldik. Yapılan kazılardan dolayı Yozgat'ın bütün mahalleleri delik deşik, Yozgatlı hemşehrilerimiz de doğal olarak mahallelerinin bir an üstyapısının yapılmasını istiyorlar. Asfalta kavuşmak istiyorlar. Kaldırımları düzenli olsun, taşları düzenli olsun, asfaltı düzenli olsun istiyorlar. Bizden böyle bir beklenti içerisindeler. Ancak bu proje tamamlanmadığı sürece bizim bu çalışmaları yapmamız mümkün değil. Bugün tekrar bir ikmal inşaatı yaptığımız zaman ki yapacağız, ilave bir ihale yapacağız yeniden. Yozgat'ın tamamı yeniden kazılacak. Şu anda gelişigüzel bir şekilde kazılmış, üzerine yama yapılmış ya da asfalt atılmış bölgelerdeki yapılan çalışmaların tamamı bir manada da boşa gitmiş olacak. Biz buraları tamamen kazımak zorundayız. Dolayısıyla da bir ay, iki ay sonra kazıyacağımız yerlere asfalt çalışması da yapamıyoruz. Üst yapı çalışması da yapamıyoruz. Bu yüzden hemşerilerimizin biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Ben zaman zaman da söylüyorum Yozgat'a bu asrın projesi diye sunulan çalışma aslında Yozgat'ın başına asrın belasıdır. Bugüne kadar böyle bir şey bela edilmemişti. Bu derece bir şey bela edilmemişti. Yozgat'ın ve Yozgatlı hemşehrilerimizin başına bela edilen bir konu” şeklinde konuştu.

“İHALEYİ İPTAL ETME KARARI ALDIK”

Geçmiş dönemde çalışmaların belediye ve İller Bankası tarafından yeterince denetlenemediği için gelişigüzel bir şekilde ilerlediğini söyleyen Başkan Arslan, “Burada belediye geçmiş dönemde denetim ve vazifesini yeterince yapamamış. İller Bankası denetim ve kontrol vazifesini yeterince yapamamış. Müteahhit biraz da gelişigüzel çalışmış bu yüzden. Bunun getirdiği sorunları biz şimdi yaşıyoruz ve geldiğimiz noktada da iş tıkandı. Dün itibarıyla ihaleyi iptal etme kararı aldık ve yeni bir ihale yapmak suretiyle bu işi tamamlamaya çalışacağız. Şu ana kadar müteahhide ödenen miktar 9 milyon avro civarında geride de bir 8 milyon avro civarında kullanabileceğimiz bir kredi var. Bu krediyle işin tamamını tamamlayabilir miyiz bilmiyorum, yetmeyecek gibi gözüküyor. Ama biz bir yerden başlayacağız. Belediye imkanlarını da işin içerisine katmak suretiyle kendi elemanlarımızı da işin içerisine katmak suretiyle kısa sürede bu işi tamamlamaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.