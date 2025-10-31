Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Asayiş timlerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında üç şüpheli yakalandı.

Düzenlenen operasyonlarda: “H.S. isimli şahsın, “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan arandığı tespit edilerek, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. U.E. isimli şahsın, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenerek, yapılan operasyonla gözaltına alındı. R.B.C. isimli şahıs ise, “Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumları Çalışanı Olarak Tanıtmak Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı.”

Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.