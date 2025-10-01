Panik Yapmayın!

Karakoç, sarsıntı sırasında panik yapılmaması gerektiğini belirterek, sabitlenmemiş dolap, raf ve pencere gibi eşyaların yanına yaklaşılmaması uyarısında bulundu. Karakoç, vatandaşların sağlam bir masa altına veya içi dolu koltuk, kanepe gibi koruyucu eşyanın yanına çömelerek veya uzanarak “hayat üçgeni” oluşturması, başın ellerle veya yastık/kitap gibi koruyucularla korunması gerektiğini söyledi.

Deprem Sırasında Neler Yapılmalı?

Karakoç, ayrıca deprem sırasında uygulanması gereken temel güvenlik hareketi olarak “ÇÖK (diz üstü çömel), KAPAN (baş ve enseni koru), TUTUN (düşmemek için sabit bir yere tutun)” talimatını verdi ve şunları ekledi: “cam, pencere ve dış duvarlardan uzak durun; yataktaysanız başınızı koruyun; merdivenlere ve çıkışlara koşmayın; balkonlardan atlamayın; asansör kullanmayın; telefonları yalnızca acil durumlar için kullanın; elektrik düğmelerine dokunmayın.”

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarının kapatılmasını, soba ve ısıtıcıların söndürülmesini öneren Karakoç, acil durum çantasının yanınıza alınarak binadan güvenli bir şekilde çıkılması gerektiğini bildirdi. Karakoç, bina dışında bulunan vatandaşların enerji hatları, ağaçlar, direkler ve binalardan uzak durmasını, açık alanda çömelerek tehlikelere karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Araç Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Karakoç, araç kullanırken sarsıntı olursa güvenli bir yerde durulması ve araç içinde beklenmesi gerektiğini, meskun mahallerde güvenli alan bulunmuyorsa araç terk edilip açık alana geçilmesi gerektiğini belirtti. Karakoç, metro veya tren gibi toplu taşıma araçlarında ise, personelin talimatlarının takip edilmesi ve tutunma yerlerine sıkıca tutunulması gerektiğini söyledi.

Enkaz Altında Kalanlar Neleri Yapmayacak?

Enkaz altında kalan vatandaşların kibrit ve çakmak yakmaması, hareket etmeyip toz kaldırmaması, ağzını mendil veya kıyafetle kapatması, borulara veya duvarlara vurarak yerlerini arama ve kurtarma ekiplerine bildirmesi gerektiğini ifade eden Karakoç, bağırmanın son çare olması gerektiğini söyledi.

Karakoç, her büyük depremden sonra artçı sarsıntıların olacağını hatırlatarak, artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gereken güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.