Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Atatürk Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Şube Müdürü Mahmut Karaağaç eşliğinde Atatürk Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, okul yönetimi ve öğretmenlerden eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Altınkaynak, öğrencilerin ders dışı etkinlikleri, akademik başarıları ve sosyal gelişimlerine ilişkin görüşlerini dinledi.

Öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, onlara öğrenim hayatlarında başarılar diledi ve motivasyonlarını artıracak tavsiyelerde bulundu.

Altınkaynak, okulun dersliklerini, laboratuvarlarını, kütüphanesini ve diğer ortak kullanım alanlarını gezerek fiziki koşulları yerinde inceledi. Yapılan iyileştirme ve bakım çalışmaları hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Eğitim ortamlarının daha verimli hâle gelmesi için gözlemlerini paylaşan Altınkaynak, okul yönetimine başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyecek projelerin önemi vurgulandı. İl Millî Eğitim Müdürü, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve okulun eğitim kalitesinin artırılması yönündeki çabalarını takdir etti.