Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Reyhan Tamer, bu "oyun"un kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarılarında bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, boynun her iki tarafında da bu damarın bulunduğunu belirtti.

Yozgat, çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akımını azalttığını aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Bu durum yalnızca kan akışının azalmasıyla sınırlı değil. Boyundan çıkan damarların köklerinde 'karotis sinüsü' adı verilen özel reseptörler bulunuyor. Bu bölgelere basıldığında kalp yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Çocukların boyunlarına baskı yapmaları halinde hem beyne giden kan akışı azalıyor hem de bu reseptörlerin uyarılmasıyla çok ağır beyin hasarları gelişme ihtimali artıyor."

Uzm. Dr. Reyhan Tamer de sosyal medya üzerinden arkadaş ortamında popülerlik kazanmak amacıyla denenen bu "oyun"ların zarar verme niyeti olmasa da büyük riskler barındırdığını anlattı.

Bu tarz oyunların zamanla gerçeklik algısının kaybolmasına yol açtığına ve akran zorbalığına dönüşebildiğine dikkati çeken Tamer, "Çocuk bir süre sonra arkadaşına zarar verebileceğini ya da ileride kendisine de zarar gelebileceğini düşünmeden bu davranışlara devam ediyor. Bu da hem kişiliğini hem de gelecekteki yaşamını olumsuz etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tamer, bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünün altını çizerek, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Çocukların spor, sanat ve oyun gibi sağlıklı etkinliklere yönlendirilmesinin önemine işaret eden Tamer, "Sevgi dolu bir aile ortamı, arkadaşlarıyla oyun, ders başarısı ve sporla dolu bir yaşam alanı olduğunda çocuk zaten sağlıklı olanı kolaylıkla seçebiliyor" ifadelerini kullandı.