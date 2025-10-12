Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” etkinlikleri kapsamında, 13 Ekim Pazartesi günü Yozgat’taki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları düzenlenecek.

Bakanlık, bu kapsamda öğrencilerin afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenmesini ve ailelerin de bu sürece dahil olmasını hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı tematik takviminde ekim ayının “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirlendiği ve “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla tüm okullarda tatbikatlar gerçekleştirileceği bildirildi. Tatbikatların, öğrencilerin afet bilinci ve güvenli davranış becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlandığı kaydedildi.

MEB, afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerini bütüncül bir yaklaşımla yürütmek ve aile katılımını güçlendirmek amacıyla “Afet ve Acil Durum Kartı” hazırladı. Kartta, ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi başlıklarda kontrol listeleri yer alıyor. Ayrıca, kartta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in video mesajı da bulunuyor ve öğrencilerin afetlere karşı farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

Bakan Tekin, video mesajında velilere seslenerek, çocuklarla birlikte afetlere karşı hazırlık yapmalarını istedi. Tekin, “Sevgili velilerimiz, öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine rehberlik ettiler. Sizlerden ricamız, çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılı’nı eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır” ifadelerini kullandı.

Tatbikatların ardından öğrenciler, “Afet ve Acil Durum Kartı” aracılığıyla edindikleri bilgileri velilerine aktaracak. Aileler, kartta yer alan öneriler doğrultusunda evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaya teşvik edilecek.

Ekim ayı boyunca, AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay ve diğer paydaş kurumların katkılarıyla, okul ortamlarında afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler sürdürülecek. Bakanlık yetkilileri, bu çalışmaların öğrencilerin ve ailelerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmayı hedeflediğini vurguladı.