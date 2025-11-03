Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan Aşağısarıkaya İlkokulu’nda güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.

Eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenli devriye faaliyetlerini sürdüren jandarma ekipleri, okul çevresinde incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

Öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerine devam edebilmesi için bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, bölge halkının da şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine bilgi vermesi konusunda duyarlı olması istendi.