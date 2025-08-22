Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde bulunan 5 okulun genel onarımı için ihale düzenleyecek. İhaleye başvurular sadece EKAP üzerinden yapılabilecek.

İhale 5 Eylül’de Yapılacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle 5 eğitim kurumunun genel onarımı işini ihale edecek. İhale, 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 10.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Bürosu’nda elektronik ortamda açılacak.

Çatıdan Kalorifer Sistemine Onarım Var

Onarım kapsamında kanalizasyon, çatı, kalorifer sistemi, dış cephe ve genel onarım işleri yapılacak. Çalışmaların sözleşme imzalanmasından sonraki 3 gün içinde başlaması, 40 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Onarım Yapılacak Okullar

İhale kapsamında şu okulların onarımı gerçekleştirilecek:

Yozgat merkez Bozok 15 Temmuz Şehitler İlk ve Ortaokulu

Yozgat merkez Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Boğazlıyan Ovakent Atatürk İlkokulu (A ve B blok)

Sorgun Atatürk İlk ve Ortaokulu

Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokulu

Katılım Şartları

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler EKAP üzerinden e-imza ile gönderilecek. İsteklilerin teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları gerekiyor. Teklifler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre verilecek ve kısmi teklif imkanı bulunacak.

Belgeler ve Şartlar

Katılımcılardan teklif mektubu, yetki belgeleri, iş deneyim belgeleri ve gerekli diğer evraklar istenecek. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gün olacak. Elektronik eksiltme yapılmayacak.