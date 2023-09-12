Okula gidiş saatinde belirli güzergâhlarda başlayan denetimde, köylerden ilköğretim okullarına taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler, Araçları Servisleri İnceleme Formu kriterlerine göre incelendi.

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri gibi maddeler değerlendirildi. Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağını ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek” ifadelerine yer verildi.

Okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür edildi. Alpaslan Demir

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Komisyonu ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube tarafından 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı denetimleri gerçekleştirildi.

Okula gidiş saatinde belirli güzergâhlarda başlayan denetimde, köylerden ilköğretim okullarına taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler, Araçları Servisleri İnceleme Formu kriterlerine göre incelendi.

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri gibi maddeler değerlendirildi. Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağını ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek” ifadelerine yer verildi.

Okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür edildi. (Alpaslan Demir)