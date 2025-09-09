Valilik, öğrencilerin servis araçlarına biniş ve inişlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, velilerin servis tercihlerini yetki belgeli firmalardan yana kullanmaları gerektiği ifade edildi. Denetimlerin sıklaştırılacağı ve kurallara uymayan firmalara yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Güvenlik Öncelikli Olacak

Valilik, öğrenci güvenliğinin bu yıl da öncelikli konu olacağını açıkladı. Tüm servis araçlarının denetim altında olacağı ve öğrencilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Okul servisine binerken;

Kendi servis aracından başkasına binilmemelidir. Bunun için, ilk zamanlarda öğrencinin bineceği aracı ayırt etmesine yardımcı olunmalıdır.

Araç tam durmadan binmeye çalışılmamalıdır.

Binmek için herkes kendi sırasını beklemelidir.

Diğer öğrenciler itilmemelidir.

Yaşı küçük, hasta ve engelli öğrencilere öncelik tanınmalıdır.

Servis hareket halindeyken;

Bindikten sonra yerine geçip oturulmalı ve hemen emniyet kemeri bağlanmalıdır.

Ayağa kalkılmamalıdır.

Camlar kesinlikle açılmamalı; el, kol ve baş kesinlikle camdan dışarı çıkarılmamalıdır.

Camdan dışarı herhangi bir şey atılmamalıdır.

Şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Araç tamamen durmadan ayağa kalkılmamalıdır.

Servisten inerken;

Araç tamamen durmadan ayağa kalkılmamalıdır.

Araçta bir şey unutulursa, telaşla tekrar binmeye çalışılmamalı, aracın arkasından koşulmamalıdır.

Tutacaklara tutunarak inilmelidir.

Servisten indikten sonra;

İndikten sonra beş adım atarak araçtan uzaklaşılmalıdır.

Varsa kaldırıma, yoksa güvenli bir alana çıkılmalıdır.

Aracın arkasından karşıya geçmeye çalışılmamalı ve asla aracın arkasında durulmamalıdır.

İnince karşıya geçilecekse, kaldırıma çıkılmalı, servis aracının ilerlenmesi beklenmeli ve yol tamamen görülebilir şekilde iken karşıya geçme kurallarına dikkat edilerek geçilmelidir.