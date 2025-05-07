İsmail Altınkaynak, Okul Tabanlı İzleme Araştırması’nın, öğretim programlarının öğrencilerin akademik çıktıları üzerindeki etkisini ölçmeyi, öğrencilerin derslerde kazandıkları bilgi ve becerileri farklı soru türleri kullanarak izlemeyi ve öğrencilere geri bildirim sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Altankaynak, geliştirilen anketler ve tutum ölçekleri ile öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenerek bağlamsal değerlendirmeler yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Altınkaynak, ülke genelinde gerçekleştirilen Okul Tabanlı İzleme Araştırması 2025 uygulaması kapsamında, 5 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik başarı testi ve anketlerin 28 Nisan-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında uygulanmaya devam edeceğini açıkladı. Yozgat ilinde, bu süreçte 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulamanın başarıyla tamamlandığını ve öğrencilerin katılımının yüksek olduğunu ifade etti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, uygulamanın, Yozgat’ın eğitimdeki gelişim sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Bakanlık tarafından belirlenen tüm izleme ve değerlendirme süreçlerinin eksiksiz ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.