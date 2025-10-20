Yozgat’ta 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul sporları coşkuyla başladı. Futbol ve voleybol maçlarıyla renkli bir açılış yapıldı.

Yozgat’ta 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul sporları etkinlikleri, büyük bir coşku ve katılımla başladı. Açılış günü kapsamında düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Okul sporlarının açılış törenine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, sporun öğrencilerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“Okul sporları, öğrencilerimizin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlıyor. Spor, dayanışmayı, centilmenliği ve takım ruhunu öğretir. Bu organizasyonlarda yer alan tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış günü oynanan futbol ve voleybol maçlarında öğrenciler kıyasıya ama centilmence mücadele etti. Tribünlerdeki öğrenciler, arkadaşlarını tezahüratlarla destekleyerek renkli görüntüler oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul sporları etkinliklerinin yıl boyunca farklı branşlarda süreceğini belirterek, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Okul sporları etkinlikleri kapsamında önümüzdeki haftalarda atletizm, basketbol, masa tenisi, güreş ve yüzme gibi farklı branşlarda da müsabakaların düzenleneceği bildirildi.