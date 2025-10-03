Toplantı kapsamında Yozgat Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün, Okul Sporları Şube Müdürü Hayati Şahbaz, spor uzmanları Ahmet Akkaya ve Emin Şahin ile Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Abdullah Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette yeni dönemde yapılacak faaliyetler ve okul sporlarının geliştirilmesine yönelik iş birliği konuları ele alındı. Sporun öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimindeki önemine dikkat çekilerek, planlı çalışmalarla daha fazla öğrencinin spor faaliyetlerine katılımının sağlanması gerektiği vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul sporlarının sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırmada da önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “Amacımız bütün öğrencilerimizin en az bir branşta spor yapmasıdır. Sporla iç içe olan öğrencilerimizin geleceğin başarılı sporcuları ve yöneticileri olacağına inanıyorum” dedi.