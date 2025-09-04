Yozgat’ta okul servisi şoförlerine jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.
Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü iş birliğiyle, 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi Merkez ilçeye bağlı köylerde öğrenci taşımacılığı yapan 35 okul servis şoförüne eğitim verildi.
Yozgat Şoförler Odası’nda düzenlenen eğitimde, hız sınırları, emniyet kemerinin önemi, alkollü araç kullanımının doğuracağı riskler, trafik kural hataları, araç lastiklerinin önemi, okul servislerinde bulunması gereken donanımlar ve trafik kurallarına riayet konuları ele alındı. Ayrıca, servis araçlarının eksiklikleri tespit edilerek şoförlere bildirildi.