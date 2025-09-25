Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, ilçede okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sürücülerin ve araçların emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin inip binmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, araçlardaki DUR levhası ve “Okul Taşıtı” yazısı ile genel trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde bir servis aracının muayenesinin olmadığı tespit edilerek, araç sahibine 4 bin 512 lira cezai işlem uygulandı.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin öğrencilerin güvenliği ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından düzenli olarak devam edeceğini belirtti.