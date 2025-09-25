Üniversite-Basın iş birliği güçleniyor
Üniversite-Basın iş birliği güçleniyor
İçeriği Görüntüle

Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, ilçede okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yozgat'ta Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı! (3)

Denetimlerde, sürücülerin ve araçların emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin inip binmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, araçlardaki DUR levhası ve “Okul Taşıtı” yazısı ile genel trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

Yozgat'ta Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı! (2)

Yapılan kontrollerde bir servis aracının muayenesinin olmadığı tespit edilerek, araç sahibine 4 bin 512 lira cezai işlem uygulandı.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin öğrencilerin güvenliği ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Yasin Nazım Kayhan