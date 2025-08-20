Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, merkezde görev yapan tüm okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde 81 İl Millî Eğitim Müdürü ile yaptığı görüşmelerde alınan kararlar ve Bakanlığın eğitim vizyonu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Altınkaynak, bu doğrultuda il genelinde uygulanacak çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlamaları okul müdürleriyle istişare etti.

Toplantıda ayrıca eğitim ve öğretim süreçleri, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek projeler ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler ele alındı.

İl Millî Eğitim Müdürü Altınkaynak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Okullarımızda çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm yöneticilerimizle birlikte özverili bir çalışma sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.