Sarıkaya’da okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yönerge kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Muzaffer Yaşar ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı Yusuf Arıcan, ilçedeki okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Muzaffer Yaşar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ilgili yönerge ve 2025/63 sayılı genelge konularında sunum yaptı.

Toplantı, katılımcılardan gelen sorular ve değerlendirmelerle verimli bir şekilde tamamlandı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgilendirme çalışmasında emeği geçen Muzaffer Yaşar ve Yusuf Arıcan’a teşekkür etti.