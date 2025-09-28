Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Boğazlıyan ve Kadışehri ilçelerinde görevli ekiplerin ilkokul ve ortaokul çevrelerinde gerçekleştirdiği denetim ve gözlemler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı tedbirler alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin okullarda özellikle kullanılmayan bölümlerin hafta içi ve hafta sonu kapılarının kilitli tutulması konusunda okul müdürlerine gerekli bilgilendirmelerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, okul çevresinde şüphe oluşturabilecek kişi ve araçların kimlik kontrollerinin yapıldığı ve herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların ve okul yöneticilerinin de güvenlik konusunda dikkatli olmalarının, okul çevresinde olası risklerin en aza indirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.