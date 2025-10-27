Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilkokul ve ortaokul çevrelerinde, okul servislerinde denetim gerçekleştirildi.

Akdağmadeni, Kadışehri, Boğazlıyan ve Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından öğrencilerin güvenliği için ilkokul ve ortaokul çevrelerinde, okul servislerinde gerçekleştirdiği denetimler yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı tedbirler alındığı bildirildi.

Okul çevresi ve güzergahında yapılan güvenlik tedbirleri kapsamında, servis sürücüleri ile çevredeki vatandaşların kimlik sorgulamaları yapıldı. Ayrıca denetimlerde, servis araçlarında bulunması gereken malzemeler, öğrencilere genel trafik kuralları, servise binerken ve servisten inerken dikkat edilmesi gerekenler ve emniyet kemerinin önemi hususunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimler Sürüyor

Açıklamada, jandarma ekiplerinin eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların ve okul yöneticilerinin de güvenlik konusunda dikkatli olmalarının, okul çevresinde olası risklerin en aza indirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.