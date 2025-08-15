Yozgat İl Özel İdaresi, Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçelerinde bulunan iki okul binasının yıkımı ile hafriyatlarının taşınması işini, enkaz ve hurda karşılığı açık ihale yöntemiyle gerçekleştirecek. İhaleler 26 Ağustos 2025’te yapılacak.

İki İlçede Okul ve Spor Salonu Yıkılacak

İhale kapsamında, Boğazlıyan İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde yer alan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu binası ile Akdağmadeni İlçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu hizmet binası bünyesindeki spor salonunun yıkımı ve hafriyatlarının taşınması gerçekleştirilecek.

Boğazlıyan’daki işin muhammen bedeli 270 bin 601 lira, geçici teminatı ise 8 bin 150 lira olarak belirlendi. Akdağmadeni’ndeki iş için muhammen bedel 840 bin 306 lira, geçici teminat ise 25 bin 250 lira olacak.

İhale 26 Ağustos’ta

Her iki işin ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacak.

Boğazlıyan’daki iş için ihale saati 10.35, Akdağmadeni’ndeki iş için ihale saati 10.40 olarak duyuruldu.

İhaleler, Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden; geçici teminat dekontu, ihale doküman bedeli dekontu, noter tasdikli imza sirküleri, gerekli yetki belgeleri, ikametgâh belgesi ve idareden alınacak taahhütname gibi belgeler istenecek.

Her ihale için 3 bin lira bedelle ihale dokümanı satın alınması gerekiyor. Geçici teminat ve doküman bedeli, Yozgat Ziraat Bankası Şubesi’ndeki İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak.

Ayrıca, işin süresinde tamamlanmaması veya üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumuna karşı sözleşme aşamasında 100 bin lira ek kesin teminat alınacak.