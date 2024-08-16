Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda önemli atamalar gerçekleşti. Atama kararları, 15 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valiliği görevine atanırken, yerine Yozgat'ta eğitimini tamamlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül 2024 itibarıyla yaş haddinden emekliye ayrılırken, yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Kararnamede ayrıca, 23 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bu illerden 16'sının emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğan Mahmut Demirtaş, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde aldı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1990 yılının Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Demirtaş, Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında İngiltere'de 8 ay süren bir inceleme ve araştırma sürecinin ardından, Aksaray-Güzelyurt ve Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak görev yapan Demirtaş, Adıyaman, Adana ve Mardin illerinde Vali olarak görev yaptıktan sonra, 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa Valiliği'ne atanmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Demirtaş, İngilizce bilmektedir.