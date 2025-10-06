Kadışehri Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu Koralp’in takdirleriyle başarı belgesi verilen öğretmenlere belgeleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy tarafından takdim edildi.

Belge töreninde öğretmenlerin mutluluğunu paylaştıklarını belirten Aksoy, emek ve gayretleriyle eğitime katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Aksoy, “Öğretmenlerimizin gözlerindeki sevinç bizleri de gururlandırdı. Bu anlamlı an, eğitim ailemizde motivasyonu ve dayanışmayı pekiştiren güzel bir hatıra olarak yerini aldı” dedi.

Öğretmenlerin fedakârlıklarıyla geleceğe yön verdiğini vurgulayan Aksoy, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Muhabir: Nisa Eraslan