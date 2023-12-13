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Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliği ile Gültepe 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında seminer verilerek diş taraması yapıldı.

Yerköy İlçe Müftülüğüne bağlı Gültepe 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi vermek amacıyla seminer düzenlendi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa yapılan seminerde Doktor Kübra Yorulmaz, Hemşire Sümeyye Yıldırım ve Ebe Fatma Köse tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığının korunması, diş fırçalamanın önemi anlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İlçe Müftüsü Remzi Çalık, “Proje kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinde çocuklara yönelik sağlıklı beslenme, sağlık kuralları ile ilgili eğitici, öğretici sunumlar gerçekleştirildi. Tarama ile öğrencilerin sağlık sorunlarının erken tespiti ve tedavisini hedeflendi. Sağlık herkes için en temel, en hayati konulardan biri. Eğitim alanında bu çalışmanın yapılması, inanıyoruz ki çocuklarımızın başarılarına da olumlu katkı sağlayacaktır. Onlar ne kadar sağlıklı olursa derslerinde de o kadar başarılı olacaktır. Ortaklaşa düzenlenen seminere katkılarından dolayı İlçe Sağlık Müdürü Candaş Tan, doktorlarımıza ve diğer sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.