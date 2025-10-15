Jandarmada ekipleri tarafından öğrencilere siber farkındalık ve akran zorbalığı eğitimi düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin eğitim süreçlerinin güvenliği ve dijital bilinç düzeyinin artırılması amacıyla farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydıncık ilçesinde bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Kazankaya Anadolu Teknik Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe 50 öğrenci katıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, sosyal medyada kişisel verilerin korunması ve siber tehditlerden korunma yolları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Jandarma ekipleri, gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini ve güvenli internet alışkanlıkları kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.