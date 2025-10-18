Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü personel tarafından ortaokul ve lise öğrencilere yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

İlk etapta Agahefendi Ortaokulu, Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulu olmak üzere toplam 103 öğrenciye eğitim verildi.

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve " Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü personel tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine trafik güvenliği konusunda eğitimler verilmeye başlandı.

Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ile Trafik Tescil Amirliğince öğrencilere verilen trafik güvenliği seminerleri ile sürücülerin, yayaların ve yolcuların trafik kurallarını öğrenmesi, güvenli davranışlar geliştirmesi ve kazaları önlenmesi planlanmaktadır.

Eğitimde öğrencilere; trafik eğitimleri, genel trafik kuralları, trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler, emniyet kemeri kullanmanın önemi konuları anlatıldı.

Ekipler, öğrencilere yönelik düzenlenen bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinin devam edeceğini belirtti.